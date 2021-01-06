2021/01/06 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

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تغطية مصورة للاستعراض العسكري في الذكرى المئوية لعيد الجيش العراقي بحضور مصطفى الكاظمي

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