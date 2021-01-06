البيتكوين تقلص مكاسبها بعد تجاوزها 35 ألف دولار لأول مرة

2021/01/06 | 17:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: قلصت البيتكوين مكاسبها جزئياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تجاوزت مستوى 35 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق.

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