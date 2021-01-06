الانتخابات الأميركية

2021/01/06 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم يصادق الكونغرس الأميركي على نتائج المجمع الانتخابي، وبناء عليه من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمن الديتورية في 20 من يناير.

ويصادف اليوم الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجيش العراقي، وهي ذكرى عزيزة على قلوب العراقيين

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