متنبئ جوي: ارتفاع قريب في درجات الحرارة وموجة قطبية آخر الشهر

2021/01/06 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأربعاء، استقرار الأجواء في عموم البلاد خلال الأيام المقبلة، مستبعدا أي موجة باردة قريبة.

وقال عيطة، في منشور على صفحته في الفيسبوك، أن “ستقرارا تاما في الاجواء ولا توجد حالة جوية مهمه لغاية منتصف الشهر الحالي او بعده”.

وأضاف، “هناك بعض التكونات من السحب التضاريسية في مناطق شمال البلاد حاليا، تستمر في الظهور على فترات”.

وأوضح، “كذلك لايوجد اي انخفاض بدرجات الحرارة في عموم المدن وهنالك ارتفاع متوقع خلال الايام المقبلة رغم اننا في قلب موجات البرودة الشتوية!”

وأشار الى أن “توقعات درجات الحرارة متوسطة المدى تشير الى تقدم كتلة هوائية باردة قطبية مابعد منتصف الشهر، اي في الثلث الاخير منه، تسبب انخفاض حاد بدرجات الحرارة”.



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