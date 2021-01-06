متنبئ جوي: اسقرار بالاجواء وارتفاع بالحرارة

2021/01/06 | 17:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بين المتنبئ الجوي صادق عطية، الاربعاء، الاجواء التي تسود البلاد خلال الايام المقبلة.وذكر عطية ان “الاجواء تشهد استقرارا تاما ولا توجد حالة جوية مهمه لغاية منتصف الشهر الحالي او بعده.وبين ان “هناك بعض التكونات من السحب التضاريسية في مناطق شمال البلاد حاليا ، تستمر في الظهور على فترات، كذلك لايوجد اي انخفاض […]

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