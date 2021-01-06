الانفاق وسعر برميل النفط في الموازنة

2021/01/06 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

في بداية الامر يجب توضيح شيئين مهمين

هما الإيرادات الاجمالية والنفقات

الاجمالية المخطط لها في الموازنة

العامة لعام 2021.

الإيرادات العامة:

تبلغ الإيرادات العامة في الموازنة

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