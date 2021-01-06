الصحة : سنحدث قائمة الدول الممنوع السفر اليها لمنع دخول كورونا

2021/01/06 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن عزمها تحديث قائمة الدول التي يمنع السفر اليها ومنها وتعليق حركة الطيران بعد انتشار الطفرة الجددة من فيروس كورونا فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لـ/المعلومة/ ان “ العراق لم يسجل حتى الآن أي اصابة جديدة بالطفرة المحدثة من كورونا”.

واضاف انه “بعد تسجيل اصابات بكوفيد 20 بعدد من الدول تعتزم وزارة الصحة تحديث قائمة الدول التي يمنع السفر منها واليها وتعليق الطيران معها لمنع دخول الفيروس للبلاد”، مشيرا الى ان “التحدث سيتم مع الجهات الاعضاء في لجنة الصحة والسلامة”.

واوضح البدر ان “أي مواطن عراقي فقط قادم من الدول التي علقت الرحلات الجوية معها سيدخل ضمن الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوم تحسبا لأي امر”.انتهى25و

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