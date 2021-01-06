2021/01/06 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتخابات العراقية.. فتح باب التسجيل امام الاحزاب الراغبة بالمشاركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/06 | 17:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الانتخابات العراقية.. فتح باب التسجيل امام الاحزاب الراغبة بالمشاركة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الانتخابات العراقية.. فتح باب التسجيل امام الاحزاب الراغبة بالمشاركة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).