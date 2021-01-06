اجراء اختبارات لإختيار المنتخب العراقي بكرة الطاولة

2021/01/06 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تنطلق يوم غد الخميس، في العاصمة الاتحادية بغداد، اختبارات اندية كرة الطاولة العراقية لجميع الفئات العمرية النسوية منها والرجالية لتشكيل المنتخب العراقي باللعبة.

وقال شاخوان جمال مدرب نادي (آشتي) لكرة المنضدة في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاربعاء، ان يوم غد الخميس سيشهد انطلاق اختبارات الاندية العراقية لكرة المنضدة لجميع الفئات العمرية النسوية والرجالية، لتمثيل المنتخب العراقي باللعبة، مبينا انها ستستمر ليومين.

واضاف جمال، ان الاختبارات ستفرز الافضل من بين اللاعبين لتكوين المنتخب العراقي للعبة، لافتا الى ان اغلب اللاعبين المتقدمين للاختبارات هم من الكورد، ومرجحا ان يكون اغلب اللاعبين في الفريق العراقي من الكورد بسبب المستوى العالي لهم.

PUKmedia خاص

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