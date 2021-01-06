فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية

2021/01/06 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاربعاء، فتح باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم السبت الموافق 16/1/2021.

وقالت المفوضية في بيان، ان فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ، تكون ابتداءً من يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28/1/2021 .

PUKmedia المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

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