الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع متابعة نتائج انتخابات

2021/01/06 | 17:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب نتائج انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا.

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