شهادة للتاريخ - صلاح بدرالدين

2021/01/06 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين ليس من باب – التحزب – الأعمى فقد انسحبت طوعا عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- من حزبي ( البارتي الديموقراطي الكردي اليساري -حزب الاتحاد الشعبي الكردي ) الذي تدرجت في هيئاته التنظيمية بفعل ماقدمته من جهود وتضحيات في خدمة أهدافه من عضو فرقة ، وعضو في اللجان المحلية ، والفرعية ، والمنطقية ، والمركزية ،والمكتب السياسي ، وعضو القيادة المرحلية ، ثم أمينا عاما ، ورئيسا ، وشاركت في بنائه والعمل في صفوفه ......





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