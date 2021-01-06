المفوضية تعلن فتح التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات

2021/01/06 | 17:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات.وقالت المفوضية في بيان تلقته “الايام نيوز”، إن “المفوضية تعلن عن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم السبت الموافق 16/1/2021”.وتابع، “وتكون فترة استقبال قوائم […]

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