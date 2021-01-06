مفوضية الانتخابات تعلن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات

2021/01/06 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم السبت الموافق 16/1/2021".

وأضافت، أنه "تكون فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، ابتداءً من يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28/1/2021".

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