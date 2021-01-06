بيان من المفوضية إلى الأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في اقتراع حزيران

2021/01/06 | 18:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2021)، إن "المفوضية تعلن عن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم السبت الموافق 16/1/2021".

وتابع، "وتكون فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ، ابتداءً من يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28/1/2021".

وأعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية حسين الهنداوي، في وقت سابق، بدء عملية تحديث بيانات الناخبين لمنح البطاقات البايومترية خلال أقل من أسبوعين.

وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، تابعه "ناس"، (5 كانون الثاني 2021): إن "مفوضية الانتخابات بدأت عملية تحديث بيانات الناخبين من اجل منحهم بطاقات بايومترية خلال اقل من أسبوعين"، مؤكدا أن "الحملة تستهدف (10) ملايين ناخب غير مسجلين حتى هذه اللحظة".

وأشار الهنداوي إلى أن "الحكومة شكلت عدة لجان لدعم عمل وجهود المفوضية منها اللجنة الأمنية لتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، ولجنة خاصة لدعم عملية تسجيل الناخبين بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال وجود فرق أمنية لحماية الفرق الجوالة".

ولفت إلى أن "من ضمن الجهود الحكومية الداعمة للعملية الانتخابية هي توفير المخازن الخاصة في عموم المحافظات العراقية التي تحتاجها المفوضية لوضع مستلزماتها وممتلكاتها وصناديق الانتخابات وكل الأشياء التي تخص الاقتراع".

وأردف، أن "عملية تحديث سجل الناخبين قائمة على بيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) التي تشير إلى وجود (26) مليون ونصف المليون مواطن عراقي سيشاركون في الانتخابات المقبلة"، مبينا أن "مفوضية الانتخابات تطالب من كل الناخبين مراجعة مراكز الاقتراع لتحديث سجلاتهم (تشمل بصمة الأصابع وصورة للناخب من اجل منحه رمزا انتخابيا)".

وتابع، أن "عملية تحديث سجل الناخبين ستنتهي بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ثم إرسال بطاقة ناخب بايومترية لكل ناخب على أساس المعلومات التي حدثت" مبيناً أن "من مجموع 26 مليون ناخب، هناك 16 مليون ناخب على الأقل يمتلكون بطاقة بايومترية طويلة الأمد".

وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات ترجح تسجيل وتحديث سجلات أكثر من 90% من الناخبين المتبقين من دون بطاقات بايومترية خلال الفترة القادمة"، مشددا على ضرورة "وجود خطة طوارئ لمتابعة وتحديث كل المتبقين من الناخبين".

ورجح الهنداوي، "تمديد مفوضية الانتخابات عملية تحديث سجل الناخبين إلى مدة جديدة، لإفساح المجال أمام كل الناخبين لتحديث سجلاتهم"، مضيفا أن "مفوضية الانتخابات تعاقدت مع شركة اسبانية، وأخرى كورية جنوبية لتوفير الأجهزة الالكترونية التي تحتاجها في يوم الاقتراع".

وبين، أن "مفوضية الانتخابات ستوفر قرابة 55 ألف جهاز إلكتروني في الانتخابات المقبلة مع وجود أجهزة احتياطية لتدارك أي مشكلة فنية"، لافتا إلى أن "هناك عدة مقترحات مقدمة من جهات سياسية متعددة لتعديل قانون الانتخابات".

وشدد على أن "أولويات الحكومة هي إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة في حزيران المقبل"، موضحا أن من بين الجهات التي اقترحت تعديل قانون الانتخابات هي "رئاسة الجمهورية وكتل برلمانية".

وتابع، أن "الحكومة لديها مشروع قانون انتخابات كامل فيه الملاحظات والاقتراحات على قانون الانتخابات إلا أنها لم تقدمها حتى هذه اللحظة ".

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