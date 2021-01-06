2021/01/06 | 18:02 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاربعاء، عن فتح باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان تلقته 7sky، إنها فتحت باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9 كانون الثاني 2021 ولغاية يوم السبت الموافق 16 كانون الثاني2021.

وأوضحت أن فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ، ستكون ابتداءً من يوم السبت الموافق 9 كانون الثاني 2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28 كانون الثاني 2021 .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تفتح باب التسجيل امام الاحزاب الراغبة بالمشاركة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تفتح باب التسجيل امام الاحزاب الراغبة بالمشاركة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تفتح باب التسجيل امام الاحزاب الراغبة بالمشاركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).