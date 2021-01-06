دولة تشهر افلاسها وتلقي باللوم على كورونا

2021/01/06 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، عن إفلاس بلاده، عازيا السبب إلى جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت على كبريات الاقتصادات فيه.

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