الإرهاب.. ووطنية الجيش العراقي

2021/01/06 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

مؤخرا تسللت الشجاعة في صدور من لديهم

الغيرة على العراق جميع العراق حسب

الخارطة بعد أن تحملت أجسادنا الضربات

الموجعة من الجميع بدون

استثناء...وتستمر الضربات يوميا في كل

مكان إن لم تك

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