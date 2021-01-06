الطاقة النيابية: الكهرباء رفضت جميع مقترحات تحسين الإنتاج

2021/01/06 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، الاربعاء، وزارة الكهرباء برفض كل المقترحات الرامية الى تحسين الطاقة في العراق.

وقال الزجراوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ “أننا تقدمنا بمقترحين لوزارة الكهرباء الأول يتعلق بانشاء مصفى لانتاج النفط الابيض والاستغناء عن استيراده من الخارج “، مضيفا أن “المقترح الآخر الطاقة النظيفة كبديل عن استيراد الكهرباء من الخارج “.

وأشار إلى أن “هناك تهرب من الجهات المختصة وعدم القبول بالمقترحات المقدمة من قبلنا باستمرار هذه الجهات في فسادها عن طريق استثمار الكهرباء”، لافتا إلى أن “ العراق قادر خلال أقل من عام على إنتاج النفط الأبيض بدلا من استيراده من الخارج”.

ونوه الى ان “افضل المقترحات التي تقدمنا بها الجهات المختصة في الحكومة استقطاب شركات عالمية لإنشاء محطات تكرير النفط الابيض بدلا من شراءه من الخارج إلا أن المقترح جوبه بالرفض”.



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