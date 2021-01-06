الأمم المتحدة: “الفقر المدقع” ارتفع عالمياً لأول مرة منذ 22 عاما

2021/01/06 | 18:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن مستوى الفقر المدقع في عام 2020، ارتفع عالميا لأول مرة منذ 22 عاما، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم.وأشار غوتيريش عبر مؤتمر عُقد بالفيديو، حول الحفاظ على السلام والاستقرار، إلى أن “وباء فيروس كورونا أدى إلى تفاقم عدد من الاتجاهات السلبية”.وأضاف، “في […]

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