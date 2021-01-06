صيدلاني يفسد 500 جرعة من لقاح كورونا ويكشف السبب

2021/01/06 | 18:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أخبر صيدلاني أمريكي في ولاية ويسكونسن متهم بتخريب أكثر من 500 جرعة من لقاح فيروس كورونا عن عمد في عيد الميلاد الشرطة أنه فعل ذلك لأنه يعتقد أن العقار خطير إلى حد ما.

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