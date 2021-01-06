بورصات الخليج تغلق على تراجع مع اتجاه الأنظار لسباق ولاية جورجيا

2021/01/06 | 18:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

راجعت أسواق الخليج اليوم الأربعاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية، إذ يستعد المستثمرون لفوز ديمقراطي محتمل في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية، وهو ما قد يساعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مسعاه لتطبيق لوائح تنظيمية للشركات أكثر صرامة وزيادة الضرائب.احتمال فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ لجورجيا يتيح لهم السيطرة علي المجلس، وإلى جانب أغلبيتهم بفارق بسيط في مجلس النواب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز مالي كبير.وألقت التطورات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بظلالها على مكاسب حققتها أسعار النفط، إذ ارتفع الخام لأعلى مستوى منذ أواخر فبراير شباط بعد إعلان السعودية عن خفض طوعي كبير للإنتاج، ومع إظهار تقرير بالقطاع تراجع مخزونات الخام الامريكية الأسبوع الماضي.وتعهدت السعودية بتنفيذ تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير شباط ومارس آذار ضمن اتفاق يبقي بموجبه معظم المنتجين في مجموعة أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير في مواجهة إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بفيروس كورونا.وأنهى المؤشر السعودي الرئيسي الجلسة على هبوط 0.1 بالمئة.



ونزل سهم مجموعة سامبا المالية 0.5 بالمئة، وانخفض سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.1 بالمئة.وأغلق مؤشر بورصة دبي منخفضا 0.1 بالمئة، وهو أول هبوط في أربع جلسات.وكان سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر الخاسرين على المؤشر، إذ فقد نحو واحد بالمئة، في حين خسر سهم العربية للطيران 2.2 بالمئة.وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي على تراجع 0.3 بالمئة، وهي أول خسارة له هذا الأسبوع.وتأثر المؤشر بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 0.3 بالمئة، ونزول سهم اتصالات 0.4 بالمئة.وفي قطر، فقد المؤشر 0.4 بالمئة بعد يوم من تسجيله أكبر مكسب في نحو شهر عقب انحسار خلاف بين البلاد والدول الخليجية.قال ستاندرد تشارترد إن اقتصاد قطر سينمو ثلاثة بالمئة، إذ يدعم انحسار الخلاف الإقليمي القائم منذ ثلاثة أعوام التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1 بالمئة.وخارج منطقة الخليج، خالف مؤشر الأسهم القيادية في مصر الاتجاه، وارتفع 1.1 بالمئة.قالت وزارة البترول المصرية إنه تقرر الإبقاء على أسعار الوقود المحلية دون تغيير، وذلك بموجب آلية للتسعير الفصلي تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.السعودية..



هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 8671 نقطة.أبوظبي..



نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5128 نقطة.دبي..



انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2606 نقاط.قطر..



تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10580 نقطة.مصر..



ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 10952 نقطة.البحرين..



فقد المؤشر 0.04 بالمئة مسجلا 1455 نقطة.سلطنة عمان..



خسر المؤشر 0.1 بالمئة ليبلغ 3712 نقطة.الكويت..



تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6031 نقطة.

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