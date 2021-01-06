الزوراء يحقق الفوز بثلاثية على الديوانية

2021/01/06 | 18:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حقق فريق الزوراء، اليوم الأربعاء، فوزاً كبيراً على فريق الديوانية بنتيجة 3-0 في الدوري الممتاز.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن فريق النوارس تمكن من إلحاق الهزيمة بالديوانية بثلاثة أهداف دون رد في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 13 بدوري الكرة الممتاز.

وأضاف، أن الجولة 13 شهدت، فوز الجوية على الكرخ بنتيجة 2-0، وتعادل النفط والشرطة بنتيجة 2-2، وتعادل الصناعات الكهربائية ونفط الوسط 1-1.

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