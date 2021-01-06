2021/01/06 | 18:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاربعاء، إنها تعمل على فتح ملفات عقود التسليح لصالح وزارة الدفاع، من ضمنها ملف طائرات F16 ومدرعات BTR.

وتقدر أرقام برلمانية المبالغ التي أنفقتها الحكومات السابقة على التسليح بين عامي 2006 و2016 بـ150 مليار دولار من مناشئ مختلفة، وسط حديث عن شبهات فساد كبيرة.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريحات تابعتها 7sky، إن “لجنة الامن والدفاع النيابية عازمة على فتح جميع ملفات عقود التسليح لصالح وزارة الدفاع، أبرزها المدرعات الكرواتية والاوكرانية، بالإضافة إلى ومدرعات BTR”.

وأضاف إن “اللجنة تتابع الموضوع عن كثب وستعمل على إعادة فتح جميع ملفات عقود التسليح وتحقيق مع الجهات المتورطة بناء على طلب هيئة النزاهة”.

وأشار الغانمي، إلى إن “أبرز الملفات التي ستفتح خلال الفترة المقبلة ملف تسليح القوة الجوية العراقية بطائرات F16 الأمريكية وسوخوي الروسية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الامن والدفاع النيابية تعمل على فتح ملفات عقود تسليح وزارة الدفاع 7 SKY TV.

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