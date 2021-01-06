مدرب نادي الحشد الشعبي يصف الانتصار على الكهرباء بـ”المفصلي”

2021/01/06 | 18:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

وصف مدرب فريق كرة السلة بنادي الحشد الشعبي علي فرحان، الفوز على فريق الكهرباء بـ”المفصلي”.

وقال فرحان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الحشد له شهر تقريبا على تأسيسه و مدة الاعداد كانت ضئيلة جداً، لكن الجهد الذي بذلته خلال الايام الماضية لم تذهب سدى من اعداد نفسي وبدني”.

واضاف ان “الفوز في مباراة الكهرباء كان مفصلياً خاصة وان الفريق من ضمن الفرق المرشحة للوصول الى المربع الذهبي”، مشيراً إلى أن “غياب علي حيدر عن الفريق كان له تأثير كبير على الفريق”.

وتغلب الحشد الشعبي على الكهرباء بنتيجة 83-77 في الدوري السلوي الممتاز.



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