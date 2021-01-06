الزوراء يسحق الديوانية بثلاثة أهداف نظيفة

2021/01/06 | 18:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حقق فريق الزوراء فوزاً ساحقاً على فريق الديوانية بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لدوري الكرة الممتاز..يتبع

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