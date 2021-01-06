ما الذي دفع ترامب لتفضيل

2021/01/06 | 18:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس إلى التحلي بالشجاعة وإعادة الأصوات "المزورة"، معتبرا أن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة أسوأ من تلك التي بدول العالم الثالث.

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