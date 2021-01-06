مظهر صالح: الناتج المحلي الاجمالي مسيطر عليه من قبل الدولة بنسبة غير مباشرة تصل لـ80 بالمئة

2021/01/06 | 18:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان الموازنة العامة للدولة تعد محور )السياسية المالية(، اذ تشكل نسبة 40% من الناتج الاجمالي المحلي.

ونوه صالح، في تصريح خاص لموقع nrt عربية، اليوم الاربعاء 6 كانون الثاني 2021، الى ان "مشروع موازنة عام 2021، يعد من اكبر الموازنات في تاريخ العراق من حيث الانفاق، اذ يصل سقف الانفاق الى اكثر من 164 ترليون"، بذلك فان "التأثيرات كبيرة كون ان الانفاق كبير".

واوضح صالح، ان "الاعمال والاشغال وحركة الاقتصاد في السوق تعتمد على انفاقات الموازنة، وان الظروف الدولية والمحلية والازمة الصحة وانقطاع الاتصالات، ولدت احد عشر مليون فقير انقطعت بهم السبل، بالتالي تولدت طبقة من "الفقراء الجدد" وهم الذين لايمتلكون اي دخل حكومي مباشر هم وعوائلهم".

واشار صالح، الى ان "نسبة الفقر وصلت الى 30 % في العراق، وهو رقم مخيف اجتماعيا، اذ يعاب في هذه الموازنة على العجز الكبير فيها، لكن الواقع هو من فرض ذلك، وان هناك انكماش في الاقتصاد العراقي، بالتالي فان الدولة مضطرة لان توسع نفقاتها لتحريك عجلة الاقتصاد فيها".

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