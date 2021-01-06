دوري الكرة .. مواهب. بالانتظار

2021/01/06 | 18:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير السعد

من الايجابيات المهمة التي كشفت عنها

منافسات الدوري الكروي العراقي بروز

العديد من المواهب الشابة التي نتوقع ان

تكون نجوم المستقبل بغض النظر عن مستوى

الاداء العام للفرق المشاركة لاسيما

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