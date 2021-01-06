محلل: اذا منع التزوير بانتخابات حزيران ستدخل الكتل مرحلة الصدمة

2021/01/06 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكد المحلل السياسي نجم القصاب، الاربعاء، ان الكتل السياسية ستدخل بمرحلة الصدمة في انتخابات حزيران اذا تمت السيطرة على التزوير ، مبينا ان مقاعد 2018 كانت الامل الاخيرة لها.

وقال القصاب لـ/المعلومة/ ان “الكتل السياسية دخلت بمرحلة خوف من انتخابات 2021 لم تدخلها في أي انتخابات سابقة وفق قانون الانتخابات الجديد”.

واضاف انه “في حال ابعد التزوير ستدخل اغلب الكتل السياسية بعد الانتخابات بمرحلة الصدمة لبيان جمهورها الحقيقي وحجمها وتلاشي مقاعدها”، مشيرا الى ان “مقاعد الانتخابات السابقة كانت الامل الاخيرة لها”.

واوضح القصاب ان “نتائج 2021 ستغير المعادلة السياسية على الساحة باكملها”.انتهى25و

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