2021/01/06 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل…

كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، أن اختيار كمال أتروشي وزيرا جديدا للثروات والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني تسبب بأزمة داخل العائلة الحاكمة.

وقال المصدر لـوكالة /المعلومة/ إنه “بحسب الاتفاق فأن منصب وزير الثروات الطبيعية كان من حصة الفريق الحزبي التابع لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ولكن رئيس الحكومة مسرور بارزاني أصر على اختيار الأتروشي الذي يعتبر من فريقه الحزبي”.

وأضاف أن “هذا الاختيار زاد من حجم الفجوة داخل عائلة بارزاني ووسع الخلافات، باعتبار أنه كان هنالك اتفاق بأن يكون تقاسم للسلطة، فالملف الأمني يدار من قبل فريق مسرور بارزاني والملف النفطي يدار من قبل فريق نيجيرفان بارزاني، لكن اختيار الوزير الجديد أخل بهذا الاتفاق المبرم بين الطرفين، إذ أصبحت جميع الملفات الحساسة تدار من قبل رئيس الحكومة وفريقه الخاص”.

وصوت برلمان إقليم كردستان في جلسته التي عقدت اليوم على اختيار كمال أتروشي وزيرا جديدا للثروات الطبيعية، بعد أكثر من عام ونصف على تشكيل حكومة الإقليم.



انتهى 15 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاقم الخلافات داخل عائلة بارزاني بسبب اختيار وزير الثروات الطبيعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاقم الخلافات داخل عائلة بارزاني بسبب اختيار وزير الثروات الطبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).