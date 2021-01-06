خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء الجائحة

2021/01/06 | 18:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف (سويسرا)-(أ ف ب) – قالت خبيرة في علم السياسة والصحة على المستوى العالمي لوكالة فرانس برس إن التوترات الجيوسياسية السائدة قبل جائحة كوفيد-19 أثرت في الاستجابة الصحية الدولية وهذا بدوره أدى إلى تعميق الأزمة على نحو كبير.بعد أكثر من عام من ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، توفي أكثر من 1,8 مليون […]

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