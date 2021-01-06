كورونا يؤجل اقامة مهرجان

2021/01/06 | 18:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، تأجيل المهرجان عن الموعد المخطط له بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.

وافادت وكالة "فرانس برس" خلال خبر، أن أكبر مهرجان سينمائي في العالم، سيتم تأجيله إلى وقت لاحق في صيف هذا العام، بدلا من موعده المعتاد في أيار، بسبب أزمة جائحة "كوفيد 19".

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المهرجان الذي كان مقررا إقامته في الفترة من 11 إلى 22 أيار: "بالتأكيد سيقام المهرجان خلال عام 2021، لكن قد يتم تأجيل موعده بين نهاية حزيران أو نهاية تموز".

تم إلغاء المهرجان العام الماضي، بينما استمرت الأحداث الأوروبية المنافسة في برلين والبندقية، تحت قيود صحية صارمة.

وقالت المتحدثة باسم "كان" إن "المنظمين لا يزالون بحاجة إلى بعض الوقت لتقييم الوضع في بداية العام، قبل اتخاذ قرار نهائي".

ويستقطب مهرجان كان حوالي 45 ألف شخص معتمدين رسميًا كل عام، منهم حوالي 4500 صحفي.

ويعد سوق الأفلام، الذي يقام جنبًا إلى جنب مع المنافسة الرئيسية، أكبر سوق في الصناعة للمنتجين والموزعين والمشترين والمبرمجين.

PUKmedia وكالات

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