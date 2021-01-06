تراجع النشاط الخدمي بالولايات المتحدة مع تزايد إصابات كورونا

2021/01/06 | 18:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول، مع تزايد إصابات كورونا.

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