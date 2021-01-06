العامري يؤكد: دور كبير لـ”قادة النصر” في تشكيل الحشد الشعبي

2021/01/06 | 18:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، ان القائدين الشهيدين كان لهما دور كبير في تشكيل الحشد الشعبي، مبينا ان لا استقرار للعراق الا بخروج القوات الأميركية.قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقامته المديرية العامة للعمليات في هيئة الحشد الشعبي، إن “قادة النصر القائد الشهيد الحاج […]

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