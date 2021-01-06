بالصور.. تفكيك ناسفة داخل 'علبة حلويات' في ذي قار

2021/01/06 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتفكيك عبوة ناسفة قرب منزل مواطن متقاعد في حي الفداء ضمن مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطناً متقاعداً من سكنة قضاء الناصرية، أبلغ عن وجود عبوة ناسفة قرب منزله الواقع في حي الفداء، موضوعة داخل علبة حلويات (كارتون) ومعدة للتفجير".وأضاف المصدر، أنه "تم تشكيل فريق من مكافحة المتفجرات والتوجه إلى محل الحادث، وعند وصول تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع تمت معالجتها وفق الاجراءات القياسية، دون اضرار بشرية".

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