اتحاد السلة لا يمتلك سيارة اسعاف!

2021/01/06 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

كشف لاعب نادي الخطوط الجوية امجد عثمان، عن حجم اصابته التي تعرض لها خلال مباراة فريق امام الحشد الشعبي بالدوري السلوي الممتاز.

وقال عثمان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “مدة اصابتي ستتسبب بغيابي عن الملاعب لمدة 20 يوماً حيث تسببت الاصابة بخلع في لوح الكتف الامامي”.

واوضح بالقول، “عتبي الكبير على عدم توفر سيارات اسعاف لنقل اللاعبين المصابين الى المستشفى وهذا الامر يتوجب على الاتحاد معالجته”.

يذكر ان المباراة انتهت بفوز فريق الحشد الشعبي بنتيجة 83-77.



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