الزوراء يضرب الديوانية بثلاثية في اولى مبارياته بقيادة شنيشل

2021/01/06 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اولى مبارياته تحت قيادة المدرب راضي شنيشل، حقق فريق الزوراء فوزاً كبيراً على الديوانية 3-0، اليوم الاربعاء.

المباراة اقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب مواجهات الاسبوع الثالث عشر من دوري الكرة الممتاز.

وافتتح مهدي كريم التسجيل للنوارس في الدقيقة 36 ثم ضاعف الحسن حبيب النتيجة في الدقيقة 67 ثم اضاف مهند عبد الرحيم الهدف الثالث في الدقيقة 93.

الفوز وضع النوارس في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيما اوقفت الخسارة رصيد الديوانية عند النقطة 16 في المركز العاشر.

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