الفياض: الحشد الشعبي سند وظهير الجيش العراقي ويقاتل كتفا لكتف الى الابد

2021/01/06 | 19:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس جيشنا العراقي الباسل، يطيب لنا ولكل منتسبي هيئة الحشد الشعبي ان نتقدم باجمل التهاني وخالص التبريكات الى مقاتلينا الابطال في الجيش العراقي الباسل بتنوع صنوفه وتشكيلاته في هذا اليوم الاغر.

لقد تزامنت الذكرى المئوية للجيش العراقي مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر رفقاء السلاح والدم مع ابطال الجيش العراقي الباسل الذين قدموا التضحيات الجسيمة والدماء الغالية في سبيل تحرير الوطن من زمر الإرهاب الداعشي حتى تحقق النصر على تلك العصابات الاجرامية.

وفي مثل هذا اليوم يحق لنا عراقيين ان نفتخر ونعتز بهذا الجيش الذي بلغ عمره قرنا من الزمان، سطر خلال عمره المديد أروع صور البطولة والتضحية والفداء في الدفاع عن الوطن وحدوده وقضايا أمته العربية والإسلامية ولاسيما قضية العرب والمسلمين المركزية القضية الفلسطينية.

إن عهدنا بجيشنا ان يبقى سورا للوطن وحاميا للسيادة والكرامة ورد أي اعتداء غاشم ينال من العراق او شعبه وهو أهل لذلك ولاسيما أنه بات يتمتع بظهير وسند قوي الا وهو الحشد الشعبي الذي سيبقى كما كان ايام مواجهة داعش يقاتل كتفا لكتف للدفاع عن أبناء شعبنا وسيبقى كذلك الى الابد.

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