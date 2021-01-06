كورونا يلغي اكبرمهرجان سينمائي في العالم

2021/01/06 | 19:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، تأجيل المهرجان عن الموعد المخطط له بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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