برلين تصدر بيانا مشتركا مع باريس ولندن بشأن قرار تخصيب اليورانيوم الايراني

2021/01/06 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعربت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، عن بالغ قلقها لقرار زيادة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الايرانية إلى 20%.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، اليوم (6 كانون الثاني 2021) نشرته الخارجية الألمانية، أن "الإجراء الإيراني ليس له أي مبرر مدني"، محذرة "من أنه يخلق مخاطر ملموسة متعلقة بالانتشار النووي".

واضاف أن "الخطوة الإيرانية تشكل انتهاكا صارخا لخطة العمل الشاملة الخاصة ببرنامج إيران النووي وتوجه ضربة جديدة إلى الاتفاق المبرم عام 2015".

ووصف البيان القرار الإيراني بـ "تطور سلبي خطير يقوض الالتزام المشترك الذي أكدته أطراف الاتفاق النووي خلال اجتماعها في 21 ديسمبر بالحفاظ على الصفقة"، لافتا إلى أن "هذا القرار يشكل خطرا على الفرصة المهمة للعودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية القادمة".

وحثت الدول الثلاث إيران على التراجع عن هذا القرار فورا والعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي والامتناع عن "أي خطوات تصعيدية من شأنها أن تقلص المجال للديمقراطية الفعالة"، مشيرة إلى أنها لا تزال على التواصل المكثف مع باقي أطراف الاتفاق النووي بهدف تقييم أفضل طريقة للتعامل مع مخالفة طهران تعهداتها.

المصدر: RT

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