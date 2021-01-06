المالكي : الح ش د ومن معه اجهض المؤامرات الكبرى ومشاريع بعض الدول

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الاربعاء ، ان” الحشد ومن معه اجهض المؤامرات الكبرى ومشاريع بعض الدول”.

وقال المالكي خلال كلمة له في احتفالية الحشد الشعبي بذكرى استشهاد قادة النصر : ان” الحشد ومن معه اجهض المؤامرات الكبرى ومشاريع بعض الدول ، مبينا ان” ببركة الفتوى المباركة للمرجعية العليا ودماء الشهداء انتصر العراق على المؤامرات الخارجية “.

واضاف ” نتمنى للحشد الشعبي ان يحظى بكل الاهتمام والاحترام لمواقفه المشرفة في حماية العراق ، رافضا “محاولات اضعاف الحشد وعلى الجميع العمل على دعمه وحماية سمعته “.

واستغرب المالكي ” من محاولات البعض اعتبار مساعدة ايران للعراق في الحرب ضد داعش تدخلا في شؤونه “، مشيرا الى ان” القادة الشهداء ضحوا بحياتهم وسالت دماؤهم دفاعا عن الوطن والمقدسات ، موضحا ان” الحشد الشعبي اكد وحدة العراق وسيبقى رادعا قويا بوجه أعداءه”.

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