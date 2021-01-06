دراسة أميركية: خطر مناخي يهدد المدن

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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توصلت دراسة حديثة إلى أن المناطق الحضرية، التي يعيش فيها نصف سكان العالم، قد تشهد انخفاضاً "شبه عالمي" في نسب الرطوبة بعد عقود، بسبب أزمة التغير المناخي، حسب ما كشفت صحيفة "Guardian" البريطانية.

وقال العالم من جامعة إلينوي الأميركية، الذي قدّم فريقه توقعات بشأن المناخ، والمؤلف الرئيسي للورقة المنشورة في دورية "نيتشر كليميت تشينج"، "إن من تبعات التغير المناخي أن الرطوبة ستنخفض بشكل كبير في مختلف المناطق الحضرية بالعالم.



نموذجنا يتنبأ بأن معظم المدن غير الساحلية ستصبح أكثر جفافا في القرن المقبل".

وتشير الدراسة إلى أن البنية التحتية الخضراء وزيادة الغطاء النباتي الحضري قد تكونان "رهانا آمنا" للمدن التي تتطلع إلى التخفيف من تبعات أزمة المناخ.

وذكرت أنها "تساعد الأشجار والنباتات على خفض درجة الحرارة من خلال إطلاق الماء في الغلاف الجوي، ما يجعل الهواء بارداً قليلاً.



نقصد بذلك أن زيادة مستويات الغطاء النباتي الحضري ستكون أكثر فعالية في مكافحة الاحتباس الحراري".

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