العراق.. الكشف عن حقيقة التوقعات بموجة أمطار غزيرة تعقبها أجواء باردة نهاية الأسبوع - عاجل

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف متنبئون جويون حقيقة التوقعات عن موجة امطار غزيرة نهاية الأسبوع ، فيما توقعوا اجواء شديدة البرودة في عموم مناطق البلاد بعد منتصف الشهر الجاري.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك إنه "لاصحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن موجة امطار غزيرة تشمل جميع محافظات العراق نهاية الاسبوع المقبل".

واضاف ان "الواقع يشير الى فرص لزخات مطر تشمل مناطق الشمال فقط وربما بعض مدن الوسط بحسب اخر التحديث".

بدوره أكد المتنبئ الجوي باقر الشاوي إن "الموقع الأوربي العالمي للطقس والمناخ يشير إلى إحتمالية سيطرة الظروف الجافة على مناطق متعددة من البلاد طيلة شهر كانون الثاني وخاصة المناطق الجنوبية والوسطى ولاتوجد أمطار معتبرة"ز

واضاف إن "الموقع يشير أيضا إلى موجة برد قوية جدا منتصف او نهاية هذا الشهر والتي قد تطال كافة مناطق البلاد وتساقط الثلوج بشكل كثيف شمال البلاد".

بدوره لفت المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية إن "التوقعات تشير الى قدوم منخفض جوي يتقدم تدريجيا الى مدن البلاد يتسبب بحالة جوية ممطرة بعد منتصف الشهر الجاري".

وبين إنه " بعد انتهاء هذه الحالة سيواجه العراق موجة شبه قطبية باردة تتسبب بانخفاض كبير في درجات الحرارة".

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