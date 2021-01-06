رويترز: السعودية ترفع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وكالة "رويترز" أن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في فبراير، ليصبح بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة فإن شركة النفط الوطنية السعودية، حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتيننتال، بانخفاض 0.50 دولار عن يناير وإلى الولايات المتحدة عند 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار مقارنة مع الشهر السابق.

المصدر: "رويترز"

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