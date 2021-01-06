إيران “تشترط” على أمريكا دفع 70 مليار دولار للعودة إلى الاتفاق النووي

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي طالب مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، دفع مبلغ قدره 70 مليار دولار من عائدات النفط الإيرانية المفقودة نتيجة العقوبات المفروضة عليها، كأحد الشروط لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.وقال كمال خرازي، رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، الذي يقدم المشورة للمرشد علي خامنئي إنه ”إذا أرادت واشنطن العودة إلى …

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