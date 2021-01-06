كركوك.. آلية الكترونية للسيطرة على توزيع مادة النفط الأبيض في المحطات

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك عن وضع آلية الكترونية للسيطرة على توزيع مادة النفط الأبيض في المحطات الحكومية والمشيدة ، مشيرةً الى ان” كركوك تستلم قرابة ٧٠٠ الف لتر يوميا من النفط الأبيض حسب توجيهات وزارة النفط”.وقال محمد فائق عارف الطالباني مدير فرع كركوك في تصريح لـ”لنور نيوز” إنه” تم …

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