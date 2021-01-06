الزوراء يستعيد القه بثلاثية في شباك الديوانية

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اكتسح فريق الزوراء شباك ضيفه فريق الديوانية بثلاثية بيضاء في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي مساء اليوم الاربعاء لصالح الجولة الثالثة عشرة من دوري الكرة الممتاز.ظهر الزوراء بشكل مختلف واداء مغاير اعاد من خلاله طمأنة جماهيره وانصاره , حيث سيطر على مجريات الشوط الاول بشكل تام حتى تمكن اللاعب مهدي كامل من زيارة شباك الديوانية في الدقيقة ( 37 ) بهدف جميل من تسديدة قوية.وفي شوط المباراة الثاني واصل الزوراء ما بدأ به المباراة ليعزز النتيجة بهدف ثان جاء برأسية محترفه الموريتاني الحسن حبيب في الدقيقة ( 67 ), وقبل ان يطلق الحكم صافرة النهاية سجل مهند عبد الرحيم الهدف الثالث في الدقيقة ( 94 ) بعد ان انفرد بحارس الديوانية ليودعها الشباك وليبصم على نتيجة المباراة بالشمع الاحمر.بهذه النتيجة عزز الزوراء رصيده من النقاط بـ 22 نقطة في المركز الرابع , فيما تراجع الديوانية الى المركز العاشر برصيد 16 نقطة./انتهى

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