بيلوسي : سيكون للولايات المتحدة مجلسا شيوخ ونواب من الحزب الديمقراطي يعملان مع بايدن ونائبته

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت رئيسة مجلس النواب الامريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي :" ان الولايات المتحدة سيكون لها مجلسا شيوخ ونواب يقودهما الحزب الديمقراطي ويعملان مع الرئيس بايدن ونائبته ./ انتهى

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