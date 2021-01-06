2021/01/06 | 19:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا كلمة بمراسم احياء الذكرى الاولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس اكد فيها ان الشهيدين س...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد الملا: الشهيدان سليماني والمهندس حافظا على العراق وشرف العراقيات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد الملا: الشهيدان سليماني والمهندس حافظا على العراق وشرف العراقيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).